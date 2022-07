Megvizsgáltak, és ott is mindenki kedves volt, türelmes, majd az orvosok döntése szerint a pulmonológiára küldtek. Ahol szintén alapos kivizsgálás következett, és meg is született a diagnózis: hör­gőgyulladás okozta az ijesztő tüneteket. Nem telt el egy hét, és meggyógyítva engedtek haza a családomhoz. Szeretnék ezúton is hálás köszönetet mondani az érintett intézmények valamennyi dolgozójának. Orvosok, ápolónők, a beteghordó fiatalemberek, és mindenki maximális odaadással és szakértelemmel végzi a munkáját, és emberileg is a lehető legtöbbet nyújtják. Aminek köszönhetően én is meggyógyultam. Olyan volt ez a pár nap számomra, mintha egy csodában lett volna részem. Minden elismerés megilleti az egészségügyben dolgozókat!

