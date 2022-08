Baranya megye is tele van látványosságokkal: ott van Villány a pincesorral, és rendezvényeivel, Harkány a fürdőjével, Siklós, Pécsvárad, Szigetvár a váraival, Mohács a Dunával, és akkor a pécsi látnivalókról és a kisebb települések nevezetességeiről még nem is beszéltünk. Három napot tartalmasan el lehet tölteni megyénkben, és biztos, hogy sok turistát vonzana a lehetőség, ha a helyszínek között az utazást is ilyen kedvező feltételekkel tudnák megoldani. A jegyvásárlással is csak egyszer kell bajlódni, és a rugalmasság is biztosított, hiszen mindig az aktuálisan érkező buszhoz, vagy vonathoz lehetne igazítani a kirándulás következő állomását – ez a spontaneitás pedig további izgalmakkal teli élményeket garantál.

A tervezett jegytípus neve is rendkívül találó: Mecsek. Nagyon remélem, hogy a közlekedési társaságok is nyitottak lesznek az ötletre, és őszintén bízom benne, hogy tavasszal már arról szólnak a hírek, hogy hol és hogyan lehet megváltani ezeket a turistacsalogató, Baranyában felhasználható jegyeket.

