Az egyik szomszédos országban a házszámtábla mellett vagy alatt egy más színű táblán még a helyrajzi számot is fel kell tüntetni.

Jó lenne, ha ebben az ügyben Pécs városa is lépne, mert jelenleg nemcsak a házszámtáblák hiánya okoz problémát, hanem az is, hogy az utcák végén, illetve elején még az utca nevét jelző felirat is hiányzik! A feladattal, azaz az ellenőrzéssel a közterület-felügyeletet kell megbízni, mint teszi ezt a példaként említett város is.

Frantó