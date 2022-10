Ami különösen azért volt bosszantó, mert én egy ideje direkt kerülöm ezeket az akciós hétvégéket, de épp erre vezetett az utam. Az egyik ok, amiért ezeken a napokon nem megyek semmilyen bevásárlóközpontba, az az, hogy ilyenkor hatalmas a tömeg a boltokban, olyan, mintha karácsony előtt lennénk – legalábbis ez volt a jellemző még néhány évvel ezelőtt. Ami nem kellemes. A másik ok pedig az, hogy sajnos, volt, hogy beleestem abba a csapdába, hogy a kedvezmény „elvakított”, és olyan dolgokat is megvásároltam, amire igazán nem is lett volna szükség.