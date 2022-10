A szomszédban folyó háború nem akar véget érni. Sajnos ennek káros következményeit a világ szinte minden polgára megérzi. „Ha békét akarsz, készülj a háborúra”. Ez a mondás, bárki szájából is hangzott el, de igaz. Magyarország nem kíván sem az orosz, sem az ukrán oldalon a háborúban sem aktívan, sem passzívan részt venni. Ennek ellenére a hadseregfejlesztésen kívül véleményem szerint a civil lakosság védelmére is fel kell készülni.

A DN 2019. 05. 30-i számában megjelent cikkből arról értesültünk, hogy Baranya megyében leszerelik a légvédelmi szirénákat. Ennek oka, hogy azok elavultak, és a hosszú évek alatt felújításukra nem került sor. Időközben az elavult technika kiváltásán már dolgoznak, derül ki az akkori cikkből. Hogy áll vajon ez a fejlesztés? Eddig ezt senki nem forszírozta?

Most, amikor a közel ötszáz éve semleges Svájc is óvóhelyeket épít, a skandináv országok, amelyek a második világháborúban semlegesek voltak, felvételüket kérik a NATO-ba, akkor nekünk is fel kell készülni. Ha Oroszország esetleg vérszemet kap, és a megszellőztetett atomfegyverek bevetésétől sem riad vissza. Nekünk is felül kell vizsgálni – a szirénákon kívül – a szintén elhanyagolt óvóhelyeinket is. Miniszterelnökünknek igaza van abban, hogy a béketárgyalásokat a két fél között minél előbb meg kell kezdeni, mert minden további vérontás egyik félnek sem hozhat eredményt. A világ viszont belerokkan.

T. F.