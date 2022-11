A sürgősségin szerzett tapasztalatait osztotta meg egy olvasótársam a DN Postabontás rovatában. Az elmúlt tíz esztendőben egy hozzátartozómat több alkalommal is kísértem a pécsi sürgősségire, így nekem is sikerült bepillantást nyernem az ottani történésekbe. Való igaz, volt, hogy hosszú órákon át kellett várakoznunk az ellátásra. Ez idő alatt többször láttam olyan esetet, hogy egy idős embert behoztak, mert rosszul érezte magát. Hordágyon tolták be, majd eltelt két óra, és máris ott sétálgatott, nevetgélt a „beteg”. Nagyon sokan veszik igénybe indokolatlanul az ellátást.

A sürgősséginek szerintem nem az enyhe rosszullétek kezelése a feladata, arra ott vannak a háziorvosok.

A súlyos betegek, a sérültek ellátása a dolguk. Aki komoly beteg, az a sürgősségiről nem haza, hanem valamelyik kórházi osztályra kerül. Nem a munkaszervezéssel van tehát a gond szerintem, hanem a betegek, pontosabban a magukat betegnek gondolók azok, akik túlterhelik az ellátást.

