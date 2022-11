Ezt ne hagyja ki! Még mindig kevés a sofőr

Tüke Busz: sok a panasz, változhat ismét a menetrend Szeptemberben vezette be a baloldali önkormányzat az új, úgynevezett megerősített nyári menetrendet a pécsi közösségi közlekedésben, amivel kapcsolatban több panaszt is kaptunk olvasóinktól. A Tüke Busz Zrt. vezérigazgatója, Bánkuti István szerint panaszok mindig is voltak, és lesznek is.