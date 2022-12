Postánk már nem is emlékszem, hogy mióta nincs. A következő faluban van a legközelebbi hivatal. És nem mindenkinek van autója – nyáron, jó időben kerékpárral, a hidegebb napokon busszal megyünk csekket befizetni. Én elhiszem, hogy a városokban élők megszokták, hogy minden elérhető a közelükben, így posta is rendelkezésre áll. Viszont van tömegközlekedés, tehát adott a lehetőség, hogy viszonylag gyorsan mindenhová eljusson az ember. Az, hogy néhány megállót buszozni kell, szerintem nem okozhat áthidalhatatlan nehézséget. Hangsúlyozom: az okokról nem szabad elfeledkezni. Az energiaválság miatt kell racionalizálni a működést mindenütt. Szerintem a saját háztartásában is mindenki sokkal jobban odafigyel arra, hogy mennyi áramot fogyaszt, vagy mennyi gázt használ. Ugyanezt teszi a posta is – spórolni próbál. És lehet, hogy inkább örülni kellene ez esetben is annak, hogy legalább helyben elérhető maradt a szolgáltatás. És azért postára nem kell minden nap menni – kéthetente egyszer talán belefér egy kis buszozás mindenkinek.