Aminek sokan örülnek, és ez a parkolók forgalmán is tetten érhető. Mindenki autóval jár a belvárosba, még az is, aki egyébként busszal közlekedik. Az, akinek parkolóbérlete van, természetesen fizetett azért, hogy meg tudjon állni, hiszen ezeket a napokat nem vonták le az árból. Az év egyéb időszakaiban se mindig könnyű a pécsi városközpontban a parkolás – ahogy ezt a Postabontás rovatban mások is szóvá tették már korábban –, ilyenkor azonban szinte esélytelen helyet találni. Gondoltam, talán a Centrum parkolóban sikerrel járok. De nem. És miért? Mert a területnek egy jelentős részét tűzijátékárusok foglalják el. Konténer, körülkerített árusítóhelyek – ez fogadja a parkolni vágyót. Persze néhány helyet azért hagytak az autóknak, de azok száma elenyésző, az igényekhez képest. Amikor én ott jártam, tucatnyi autó vadászott a szabad helyekre.