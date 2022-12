A szeretet ünnepe kapcsán a türelem fontosságáról több olvasói levélben is szó esett a Postabontásban. Én nem tartozom a fiatal generációhoz, 1972 óta van jogosítványom, azóta rendszeresen vezetek. Sajnos azonban amit most, az ünnepek előtt tapasztalok az utakon, engem is megdöbbent. Mindenki sietne, rohanna, és ennek következményeként rendkívül türelmetlenek az emberek.