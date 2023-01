A vásárcsarnok hiányosságairól olvashattunk olvasói észrevételt a minap a Postabontásban, amelyben többek közt a bejárati ajtó nyitásának nehézségeire hívja fel a figyelmet a panaszos. Én is úgy gondolom, hogy ide mindenképp automata ajtót kellett volna beépíteniük a kivitelezőknek. Egyszerű ennek az indoka: szinte teljesen láthatatlanok a bejárati ajtók, mert egybeolvadnak az oldalfal üvegével. A másik ok, hogy olyan súlya van ezeknek az ajtónak, hogy szatyorral a kezemben ki nem tudom nyitni. Mindemellett a kisbabát toló anyukák is a nehézséggel szembesülnek: se ki, se be nem tudnak menni egyedül, mert nem bírnak az ajtókkal.

Olyan súlya van ezeknek a nyílászáróknak, hogy sokan nem is foglalkoznak azzal, hogy maguk után becsukják, aminek következtében bent meg szegény árusok szinte megfagynak, hiszen ömlik be a nyitott ajtókon át a hideg. Szükséges lenne ezeket önműködően becsukódó, automata ajtókra cserélni. Arról már nem is beszélve, hogy több helyen beázik a csarnok. Bravó, Pécs!

Név és cím a szerkesztőségben