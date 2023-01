Többen is hangot adtak véleményüknek a Postabontásban és az sms rovatban, hogy egyáltalán nem bánnák, ha az Expo Center bezárna a ponyvaszerkezet problémája miatt, az itteni rendszeres bulik ugyanis zavarják a környék nyugalmát. Kertvárosban nagyon sok idős ember él. Én is ehhez a korosztályhoz tartozom, én is kertvárosi vagyok, és a házunkban is állandó beszédtéma, hogy sokakat zavar a tuc-tuc zene. A monoton dübörgés az, ami a városrész bizonyos területeit be­lengi, és idegesítő annak, aki kevésbé mélyen alszik. Persze, a fiatalságnak joga van a szórakozáshoz, de az itt lakóknak meg az éjszakai nyugalomhoz lenne joga. Nyáron pedig kifejezetten elviselhetetlen, ha bulit tartanak az Expo Centerben, hiszen a panellakások napközben felforrósodnak, éjszaka nyitott ablak mellett lehetne csak pihenni, de ha partiznak a fiatalok, akkor garantáltan nincs alvás. Vannak tömegeket vonzó rendezvények, aminek ha vége, az utcán folytatódik kora reggelig a dajdajozás. Ezt kiküszöbölni ugyan nem lehet, de az Expo Centerben dübörgő zene kiszűrődése ellen biztos, hogy lehetne tenni valamit. Én azt javasolnám, hogy ha már a ponyvaszerkezet felújításra szorul, akkor ezekkel a munkálatokkal együtt a megfelelő, korszerű hangszigetelésről is gondoskodjanak. Léteznek ma már olyan modern technikák, amelyek garantálják a környék csendjét, nyugalmát.

H. J.