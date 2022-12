Kisebb teher hatására is szakadhat

Megjegyzik, hogy a legnagyobb, a Zsolnay-terem feletti külső ponyva megállapíthatóan „az egyik leginkább károsodott része az épületnek, ahol az alapszövet már kisebb külső sérülés, teher hatására papírszerű szakadásra képes".

A szakértők szerint máshol is komoly problémák vannak: a PVC bevonat törlés hatására krétaporszerűen távozik a felületről, a felső réteg kopása előrehaladott, az északi és a déli passzázson a ponyvázathoz tartozó kapcsolóelemek többsége korrodált, cserére szorul. Hasonlót állapítottak meg a bejárati kehelynél, ezzel kapcsolatban még azt is megjegyzik, hogy „a membránszerkezet feszessége magas, de a kapcsolódó drótkötélhálós rendszer lelazult elemei is korrodáltak, cserére szorulnak".

A 2021 őszi szakvélemény kijelenti, hogy a feszített membrán felületek „mielőbbi teljes cseréje szükséges az alábbi ütemezés szerint": egy éven belül a Zsolnay-terem, két éven belül pedig a többi rész ponyváját és rögzítőelemeit kellett volna lecserélni.

Tehát a munka egyik felének már be kellett volna fejeződnie, legutóbb – egy újabb PVH-s dokumentumban – azonban már 2023 nyarát jelölték meg arra, hogy az első ütemben 120 millióba kerülő munkát elvégezzék. A további, újabb 70 milliós rekonstrukcióról már nem is beszéltek.

A prémiumot megkapta

A történet érdekessége, hogy Szabó azért is kaphatott idén nyáron több mint 14 millió forintnyi prémiumot, mert 2021 elkészíttette az Expo Center hasznosítási lehetőségeiről szóló dokumentumot, ez volt ugyanis a baloldali városvezetés egyik prémiumkitűzése. Az anyagban egyébként célként még azt jelölték meg, hogy irodai és ipari célú átalakítással lehetne nyereséges a létesítmény, úgy számoltak, hogy az évente 115 milliós kiadás mellett nagyjából 10-15 milliós többletet tudnának így behozni. Ám a funkcióváltás is ötmilliárdba kerülne, ezért azt követően, hogy Szabó idén nyáron megkapta a prémiumát, ősszel már le is tettek az átalakításról.

Milliárdos szocialista csontváz

Az Expo Center átadása óta egyébként masszív veszteséget termel, még a legjobb évben, 2019-ben is a kiadások 60 millióval haladták meg a bevételeket, így nagyjából eddig egymilliárdba került a pécsieknek csak az épület fenntartása, amire amúgy még többet kellett volna költeni, úgy mintha egy százéves épület lenne.