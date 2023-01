Más a következőképp fogalmaz: – Rendszeresek a hangos éjszakai bulik az Expo Centerben, a környéken lakók pedig szenvednek ettől, hiszen pihenni a hangosan dübörgő zene, és a fiatalok hangoskodása miatt lehetetlen. A létesítményt nem erre a célra kellene használni, hanem kiállításoknak, konferenciáknak is helyet adhatna. Ami egyáltalán nem zavarná a kertvárosiakat. De most, hogy a ponyvával gondok adódtak, talán ez a probléma is megoldódik. Nem bánjuk, ha a felújításra a városnak nincs pénze – összegezte véleményét olvasónk.