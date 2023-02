Nem csodálom, hogy a Postabontásban megjelent levél íróját megviselte az eset. Mert nem lehet jó érzés az, ha az embert teljesen váratlan szituációban emlékeztetik ily módon arra, hogy, hát, bizony itt lenne az ideje a temetkezési költségekre is gondolni...Mérhetetlen tapintatlanságnak tartom. Kíváncsi lennék arra is, hogy vajon mennyire sikeres ez a termék. Hányan lehetnek vajon olyanok, akik csekkek befizetése közben ráébrednek arra, hogy tényleg, itt az ideje, hogy a temetésre gondoljunk, és levegyük ezt a terhet is a család válláról, ne nekik kelljen ezeket a költségeket fizetni?!

Az, hogy valaki idős, még nem jelenti azt, hogy a halálra készül. Nagyon jó lenne, ha ezt a posta is elfogadná! Remélem, hogy a tapintatlan gyakorlatot beszüntetik. És tulajdonképpen miért is ajánlgat megtakarítási formákat a posta? És sorsjegyeket miért tukmálnak? Inkább a szolgáltatás minőségének és sebességének javításával kellene foglalkozniuk, az sokkal ügyfélbarátabb gondolkodásra vallana.

