- Több alkalommal is volt alkalmam az új elektromos buszokat kipróbálni az elmúlt időszakban, a 4-es vonalán többször is közlekedett az új jármű a próbaüzem során. A busz tágas, modern, minden szempontból korszerű. Öröm volt vele utazni. Nagyon jó lenne, ha egy év múlva, sőt, évek múlva is azt mondhatnánk, hogy milyen szépek, és tiszták ezek ez e-buszok. Bízunk benne, hogy senki nem lesz, aki az utastér rongálásban örömét lelné - osztotta meg gondolatait egy olvasónk.