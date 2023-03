A pécsi Tiborc utcában élők ismét nagyon nehéz helyzetbe kerültek a Szigeti út lezárása miatt. Különösen azok az idősek, akik autóbusszal oldják meg a közlekedést, mert autójuk nincs. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a Szigeti úton sehol nem tudunk felszállni, ha a város felé szeretnénk utazni.

Sajnos ugyanezt két évvel ezelőtt is át kellett élnünk – akkor is építkezés miatt le volt zárva az út, akkor is hatalmas volt a káosz. Akkor azonban a hatos út és az Ybl Miklós utca kereszteződésében fel, illetve le tudtunk szállni. Csütörtökön hiába kértem a busz­sofőrt, hogy álljon itt meg, erre nem volt hajlandó. Ezek szerint itt most nem állnak meg a korábban a Szigeti úton a belváros irányába közlekedő járatok? Ha ez így van, akkor hónapokon át ellehetetlenül a közlekedés sokunk számára. A Szántó Kovács János utcából is rengeteg diák megy busszal az egyetemre. Biztos, hogy nekik is komoly kellemetlenségeket okoz a mostani helyzet.

