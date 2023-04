- Kirándulni voltam húsvét hétfőn a Mecsekben. Sok egyéb mellett eldobált sörösdobozok, műanyag palackok, használt papírzsebkendők - ezek látványa fogadott több helyen. Amikor már az óvodában is tanítják, hogy óvni kell a természetet, és tilos szemetelni az erdőben - ahogy a közterületeken is -, akkor miért nincs ezen a téren semmi javulás? Ausztriában is gyakran megfordulok, ott miért nem tapasztalni hasonlót? - fogalmazta meg kérdéseit előfizetőnk.