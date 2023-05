A Magyarürögi úton élők arra panaszkodnak, hogy a kertjeiket elözönlötték a kígyók, az Éger-patak partszakaszának gondozatlansága miatt – olvashattuk a Postabontásban. Nos, a Bálicsi úton pedig a rókák okoznak riadalmat. A hétvégén láttam, amint este a közeli iskola udvarába osont be egy példány, a kerítés rácsain keresztül. Korábban a Bálicsi úton láttam átsétálni egy ravaszdit – hogy a két róka ugyanaz volt-e, vagy sem, fogalmam sincs, de utóbbi esetében az volt a szembetűnő, hogy kényelmesen, komótosan kelt át a vadállat az úton. Mintha ez lenne a legtermészetesebb dolog a világon. Pedig a róka nem való emberek közé. Mi van, ha egyszer betéved az udvarba? Ott a kutya, ott a macska, és jön a nyár, itt lesznek majd az unokák is. A varjak a szemetesből táplálkoznak, ahogy minden bizonnyal a rókák is. Nem csoda, hogy ennyire jól érzik magukat városunkban, hiszen ezen a környéken is a hulladékszállítást megelőző napon csak úgy „folyik” ki a rengeteg szemét a gyűjtőedényekből.