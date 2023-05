Egyikük a következőket fogalmazta meg: – A régi vásárcsarnok szerkezetileg is alkalmas lenne parkolóházként való hasznosításra, némi átalakítással – emeleti felhajtók kialakítására gondolok. Nagy szükség volna a parkolási lehetőség bővítésére, mert sok ügyintézés miatt olyan kistelepülésekről is be kell jönni Pécsre, ahonnan csak napi néhány busz jár a központba. A belvárosba engedély nélkül nem lehet behajtani, a hivatalok meg a belvárosban vannak. A tulajdonos gondolhatna a vidéken élőkre is!