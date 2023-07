- A pécsi temetőben megint térdig ér a gaz. Így volt régen is, az ígéretek ellenére így van most is. Ha véletlenül sikerül levágni, akkor meg a lenyírt gaz ott rothad a milliós sírköveken. Bármelyik falusi kis temető különbül néz ki, pedig ott is kevés a pénz. Legalább a halottainkat tisztelnénk meg!