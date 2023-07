Minden télen, különösen a fagyos napokon nagyon sokat olvasni, hallani arról, hogy a madarak etetése mennyire fontos, illetve mindig felhívják a szakemberek a figyelmet arra is, hogy az itatásukról se szabad megfeledkezni - folyamatosan pótolni kell a friss vizet, és ügyelni arra, hogy az ne fagyjon be. A nagy nyári melegben ugyanígy fontos lenne hangsúlyozni, hogy a madarakról gondoskodnunk kell. A mi környékünkön szerencsére elég sok madáretetőt helyeztek ki a fákra az itt lakók, de azt lárom, hogy itatóról csak nagyon kevesen gondoskodnak. Pedig ez is pont annyira fontos, mint az élelem, a kismadarak számára. Ha pedig már egyszer hozzászoktattuk őket, hogy van víz az etető mellett, akkor annak utánpótlásáról is folyamatosan gondoskodni szükséges. Ezt mindenképp érdemes észben tartani!

Név és cím a szerkesztőségben