Sokszor szóvá tették már előttem mások is, hogy a klímákat egészségtelen módon használják nagyon sok helyen. Ha a kinti és a benti hőmérséklet között a különbség tíz foknál is több, az rendkívül kellemetlen és egészségtelen is. A benzinkúton sorban állva csak úgy ömlött rám a fagyos levegő a plafonból.