A problémát már többször jeleztem az önkormányzatnál, de sajnos semmilyen intézkedés nem történt. Szeretem a zöldet, a fákat, a bokrokat, a növényeket, éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy óvjuk meg a zöld környezetet. Egyszer a Mecsek Áruház előtt sétálgató közterület-felügyelőket is kértem, menjenek, és nézzenek körül a Bánki Donát utcában, és ha nem is büntetnek, de legalább figyelmeztessék a szabálytalanul parkolókat. Nem tudom, hogy megtették-e, de az biztos, hogy ha volt is bármilyen intézkedés, annak nincs látható eredménye. Mindenesetre azért bízom a hatóság részéről a nagyobb odafigyelésben, és a megoldásban is!

