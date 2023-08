– A Lapisi úton, a Melegmányi út becsatlakozását követően egy vécékagyló árválkodott az út mentén. Szombaton jártam arrafelé, és nem lehetett nem észrevenni - ahol az útpadka annyira kiszélesedik, hogy autók le is tudnak parkolni, ott pakolta le valaki a lomot – osztotta meg tapasztalatait olvasónk. – Amikor arra jártam, épp rendőrök szemrevételezték – gondolom, ha mellette egyéb szemetet is találtak akkor van némi esély arra, hogy a szemetelőt is megtalálják. Nem értem: hogy veszi valaki a bátorságot, hogy az út szélén hagyjon egy vécécsészét? Talán az volt a terve, hogy beviszi az erdőbe, ott kevésbé van szem előtt, csak végül nem járt sikerrel? Mert azt feltételezni se merem, hogy valaki ezzel a céllal jött errefelé, hogy pont ott, az út mentén megszabaduljon a szemetétől. Bármelyik verzió is igaz, súlyos büntetés kell, hogy járjon érte - vélekedik olvasónk.