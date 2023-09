– Ha jól tudom 18 éves kor alatt az új pécsi elektromos rollerek nem használhatók. Javaslok egy átfogó ellenőrzést, mert szerintem ötből egy rollerező, aki a jellegzetes zöld színű, bérelhető eszközön gurul, közel sincs a 18-hoz. Büntettek már meg valakit emiatt? – tette fel a kérdést.

Más abban bízik, hogy az ősz meghozza a nyugalmat a rollerek kérdésében. – A bérelhető elektromos roller újdonság, ráadásul a napsütéses időjárás is kedvez a népszerűségének. Jönnek azonban az esős napok, biztos, hogy egyre kevesebben választják a közlekedésnek ezt a formáját. És lehet bízni abban, hogy mire újra kitavaszodik, a központi szabályozás is megszületik, és remélhetőleg a bukósisak viselése is kötelező lesz, valamint a megengedett sebességhatárt is csökkentik! – fejezte ki reményét előfizetőnk.