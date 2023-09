Én is pécsi vagyok, én is megcsodáltam a festményeket, és én is azt éreztem, hogy büszke vagyok arra, hogy mindezt a saját városomban láthatom. Miután megnéztem a tárlatot, gondoltam, teszek egy sétát a szép kora őszi időben a belvárosban. Ahogy a dzsámi mögé értem, a korábbi büszkeség érzés máris elillant.