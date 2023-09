Érdeklődéssel olvastam az energiaital-szövetség állásfoglalását a Postabontásban. Mint írják, ezeknél az italoknál is a mértékletesség a fontos, illetve azt is kiemelik, hogy az energiaital gyerekeknek nem ajánlott, csakúgy, ahogy a koffeintartalmú italok se javasolt ennek a korosztálynak. Ahogy kávét nem isznak, úgy energiaitalt se szabadna nekik. A szülőknek van ebben komoly felelőssége. Az unokáim iskolájában – elmondásuk szerint – minden egészségnapon szóba kerül, hogy az energiaital nem gyerekeknek való. Ha ezt kiegészítve a szülők is elmagyarázzák csemetéiknek, hogy miért ne kóstolják meg ezeket az italféleségeket – legyenek bármennyire is színesek, hívogatók a dobozok –, akkor szerintem nincs mitől tartani. Ha pedig még a zsebpénzükkel is elszámoltatjuk őket, akkor nyomon lehet követni, hogy mire költenek.

Sokan írták korábban a Postabontásban, hogy a trafikokban kellene ezeket a termékeket is árusítani. De ahogy cigarettához is hozzájutnak, úgy, ha akarják, az energiaitalokat is be tudnák gond nélkül szerezni a gyerekek. Az alkohol példáját is fel lehet hozni: Pécsett, Szent István téren például nyári estéken rendszeresen látni, hogy a fiatalok italoznak. Többségük biztos, hogy nincs még 18 éves, mégis ott a sörös, vagy borosüveg a kezében.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.