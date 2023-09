Talán kevésbé lenne balesetveszélyes a használatuk, ha hangjelző készülékkel látnák el a rollereket, miután halkan, szinte észrevétlenül haladó járművekről van szó. Elfogadhatatlan az is, hogy a jelenlegi szabályozottság hiánya miatt akár 25 km/h-ás sebességgel haladjanak járdán, különösen akkor, amikor ott jelentős a gyalogos forgalom. Szintén elfogadhatatlan, hogy sétálóutcában bármilyen sebességgel is haladjanak reggel 8 és este 10 óra között. Kötelezővé kell tenni a mára már egészen jól kiépített kerékpárúthálózat használatát! Mindemellett kiemelten fontos lenne a bukósisak viselésének kötelezővé tétele, hiszen egy esés következtében a fejsérülésnek igen komoly következményei lehetnek - ahogy erre sajnos a közelmúltban volt is példa a fővárosban. Nem kell megvárni, amíg a vonatkozó központi jogszabály megszületik. Ezek a szabályok városi hatáskörben is meghozhatók - helyi rendeletet kell alkotni, egyértelművé téve a rollerek használatának mikéntjét. Az első és legfontosabb lépés azonban talán az lenne, hogy a rendőrséggel együttműködve, szigorú és gyakori ellenőrzést vezessenek be annak megállapítására, hogy a szolgáltatást igénybe vevő koránál fogva jogosult -e a roller használatára.

Név és cím a szerkesztőségben