Más is a szülőkben látja a megoldást: - A cigaretta is káros, mégis nagyon sok fiatal dohányzik. A tiltás nem sokat érne az energiaitalok esetében se. Amikor ezek a termékek először megjelentek a boltokban, tizenéves voltam. Akkor is tudható volt, hogy nem való gyerekeknek. Aztán egyre szélesebb lett a kínálat. A szülőknek kellene inkább a zsebpénzzel elszámoltatni csemetéiket, kérve tőlük a boltban kapott blokk bemutatását, így jobbára elkerülhető, hogy valaki szülői "hozzájárulás" nélkül vásároljon energiaitalt.