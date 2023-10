Egyik előfizetőnk a következő kérdést tette fel: - Tessék mondani, ezeket a "barber shopokat" nem lehetne annak nevezni, és azt kiírni, amik valójában? Mármint fodrászatok. Régen így volt. Még Magyarország vagyunk, ugye?

Más szerint az élő beszédben is nagyon sok angol kifejezést használnak, főként a fiatalok, amin, olvasónk szerint változtatni kellene. - Amikor a buszon a fiatalokat hallom egymással beszélgetni, akkor sokszor elcsodálkozom, mert gyakran olyan, mintha nem is magyarul beszélnének. Én is tudok angolul, azért pontosan hallom, hogy angol szavakat használnak a magyar megfelelője helyett. Talán ennyire gyér az anyanyelvi szókincsük? Mert ha igen, akkor az bizony nagy baj! - írta olvasónk.

