Megdöbbentő utazási élményben volt részem október 11-én. Az uránvárosi buszállomáson szálltam fel a helyi járatra. Már az ajtóban megütötte a fülem a szinte elviselhetetlen hangerővel üvöltő tuc-tuc zene. A sofőr szórakoztatta ezzel magát. Felszálltam, és jeleztem neki, hogy ezt talán nem így kellene, és kértem, hogy halkítsa le, mert rendkívül zavaró ez a hangosan dübörgő, zenének alig nevezhető valami. Meghallgatta, amit mondtam, majd közölte, hogy márpedig ez így marad. És így is történt. Több megállón keresztül voltam kénytelen ilyen körülmények közt utazni, ami annyira idegesített, hogy közben próbáltam a gépkocsivezetőt jobb belátásra bírni. Kialakult köztünk a szájkarate, aminek során az is elhangzott, hogy ha nem fejezem be a véleménynyilvánítást, akkor leküld a buszról. Pedig én csak azt próbáltam megértetni vele, hogy a busz nem diszkó, hanem egy munkahely. Azzal is érveltem, hogy ha én szeretnék felszállni egy olyan hangszóróval a járatra, amiből ordít a zene, az sem lenne megengedett. Szerintem ugyanígy a sofőrre is vonatkoznak ezek a szabályok - nem erőltetheti rá az utasokra a saját zenei ízlését, pláne nem ilyen hangerővel.

Tulajdonképpen a leginkább az háborított fel, hogy úgy éreztem, fordítva ül a lovon a sofőr. Ő a szolgáltató, ő van az utasokért, nem pedig ellenkezőleg. Jó lenne, ha erre a Tüke Busz Zrt. is felhívná a dolgozói figyelmét! Aki pedig nem ennek megfelelően viselkedik, nem alkalmas erre a munkára.

