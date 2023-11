Más a következőket fogalmazta meg: - Mindenütt a városban kutyaürülékkel szennyezettek a zöldterületek, pedig elvileg ezért büntetni is lehetne a nemtörődöm gazdákat. Az a felfoghatatlan számomra, hogy a kutyáját jellemzően mindenki az otthona közelében sétáltatja, azaz a saját lakókörnyezetében - ha az eb a társasház elé piszkít, ahol utána a kutyatartó, és annak gyerekei is nap mint nap elsétálnak, ennyire nem számít? Vajon a lakásukban is ilyen körülmények között élnek ezek az emberek?

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.