Átverésnek tartom, amikor egy termék mennyiségét csökkentik, így hajtva végre burkolt áremelést. Azt, hogy a joghurtok egyre kisebbek és kisebbek lesznek, már megszokhattuk. A csokoládék is 100 grammos kiszerelés helyett már csak 80 grammosak sok esetben. Ez nem túl nagy különbség, és nem is biztos, hogy a vásárló a boltban észreveszi. Hazaérve azonban azért feltűnik, hogy kissé összement az édesség. Sajnos úgy tűnik, hogy nem csak az élelmiszerek esetében alkalmazzák ezt a gyakorlatot. Rendszeresen vásárolok egy szappanféleséget, amelye már több mint száz éve gyártanak. Arra lettem a minap figyelmes, hogy sokkal kisebb a termék, mint volt korábban. Megnéztem: ugyanannyit fizettem érte, mint az elmúlt időszakban. Minden ugyanolyan, mint eddig: a csomagolás, az ár is, csak épp a szappan lett sokkal kisebb. A gyanútlan vevő ezt az üzletben nem is veszi észre. Mi ez, ha nem a vásárló átverése?

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.