Úgy gondolom, hogy a PET-palackok visszaváltása megint egy olyan lépés, ami az időseket hátrányosan érinti. Hiszen nem elég, hogy haza kell cipelni valahogy, most még az üreseket vissza is kell valahogy vinni, hacsak nem akar a betétdíjtól elesni az ember. Azért nehezményezem, mert lehet, hogy a PET-palackok visszaváltásával sokat teszünk a környezetvédelem érdekében, viszont nagyon sok olyan területe van az életünknek, ahol műanyagot használunk, pedig nem kellene. Nézzük csak meg, hogy az élelmiszerboltban mennyi minden van műanyagba csomagolva. Nyolc deka szalámit is külön kiszerelésekben lehet megvenni, de a sajtok, a fagyasztott áruk mind ide sorolhatók. Ezekre miért nem találnak ki valamilyen környezetbarát megoldást? Vagy ott annak a ruházati termékek – ott is rengeteg a felhasznált műanyag.