Figyelemmel arra, hogy „csak” 2 diplomás nyugdíjas vagyok és a nevem elé doktori cím is járul, kissé nehezményeztem, hogy december 26. napján, az ún. kék-szemetesek, akik becsületes, és tudomásom szerint meg is fizetett munkások, a szokásosnál egy fél órával előbb vitték el a papírhulladékot. Így a kiadványt elolvasás nélkül sajnos nem tudtam bedobni a kukába. No mindegy, gondoltam magamban, olvassuk el, hátha találunk benne valami érdekeset.