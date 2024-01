Úgy gondolom, veszélyben vagyunk, és felelőtlenség, hogy ha valaki beteg, vagy betegnek érzi magát, nem hordja a maszkot. Szerencsére egyre több idős embert látok, akik viselik – ahogy én is: mi jellemzően ezt nem azért tesszük, mert betegek vagyunk, hanem csak óvni szeretnénk az egészségünket. És sokkal nagyobb biztonságban lennénk, ha azok, akik köhögnek, tüsszögnek, szintén ezt tennék. Ha pár évvel ezelőtt az életünk természetes része volt a maszk, akkor nem hiszem, hogy most, indokolt esetben olyan nehéz lenne felvenni.

Persze ugyanígy a távolságtartás fontosságát is ki lehetne hangsúlyozni, amivel szintén nem foglalkozik már szinte senki. Szerintem pedig célszerű lenne ismét felfesteni a másfél méteres távot jelző csíkokat, például a boltokban a pénztárakhoz – mert sok helyen még a nyomai láthatók, de sajnos nagyon lekopva.

K. S.