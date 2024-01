Nekem nincs okostelefonom, nem is szeretném, ha lenne. Nagyon jól megvagyok az egyszerű, nyomógombos készülékemmel. Nem tudom és nem is akarom kezelni az internetet, a telefont is csak arra használom, hogy beszélni tudjak azzal, akivel szeretnék, illetve, hogy a családom, barátaim számára elérhető legyek. Nem gondolom, hogy emiatt engem megkülönböztetés kellene, hogy érjen, de sajnos ez történik. Ahogy már említettem, az élelmiszerdiszkontban az okostelefon hiányának hátrányait már megtapasztaltam, de szerencsére vannak olyan üzletek is, ahogy a hagyományos „kártyás" módszerrel is elérhetők kedvezmények - inkább oda járok.