Hosszú évek óta üresen áll egy hajdani étterem épülete a Kolozsvár utcában - a környéken lakók információi szerint önkormányzati tulajdonban van az ingatlan. Javasolnám a városnak, hogy találjanak végre valami értelmes funkciót az épületnek. Két ötletem is lenne: lehetne itt helye egy állandó zsibvásárnak. A garázsvásárok is nagyon népszerűek, itt kialakíthatnának egy olyan helyet, ahol állandóan elérhetők lennének a mások által már nem használt, de még értékes portékák. Vagy a másik ötlet: ahogy a fővárosban már működik, úgy Pécsett is létre lehetne hozni egy "javító kávéházat". Aminek lényege, hogy az idősebb ezermesterek, akik már nem "praktizálnak", de kiváló ismerői a szakmájuknak, itt fogadhatnák az ügyfeleket: azokat, akik kisebb háztartási eszközeiket szeretnék rendbe hozatni, majd együtt, közösen elvégeznék a munkát. Kávézással egybekötve.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.