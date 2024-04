Ha már a más munkáját nem tudják koordinálni, akkor már csak arra várnék értelmes választ, hogy a nagyárpádi kereszteződés miért nem halad, onnan, hová tűntek a" fehér holló" brigád tagjai? Az a beruházás a városé, ahogy a Szigeti úti látványos, nem haladó beruházás is a város szervezésében volt lebonyolítva. Ott is csak lézengés volt, munka szinte semmi. Lehet, hogy a végén majd kijelentik, hogy lám, lám milyen nagy munka volt, milyen sokáig tartott, ezért került ennyibe. Az embereknek fogy a türelme a sok amatőr munka láttán, végre ideje lenne szakembereket, folyamatosan dolgozó megfelelő létszámú brigádokat alkalmazni. Kertváros környéke egy éve járhatatlan. Meg kell nézni a reggeli és a délutáni csúcsforgalmat a Pláza környékén, és az elkerülő út nyugati végén. A város északi oldalán élőket ez nem zavarja, nem részesei a világvárosi forgalmi dugóknak. Javaslom, hogy a Mecsek oldalból ne csak nézzék a várost, hanem a gondokat is lássák meg!

