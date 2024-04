Szlovákiában az alsó tagozatos gyerekeknek a mobiltelefon használatát megtiltják az iskolákban, és a felsősök is csak akkor vehetik elő a készüléket, ha az a tanulmányaik miatt szükséges. Mindezt azért vezetik be, mert a kutatások egyértelműen azt igazolják, hogy a telefonhasználat rontja az iskolai teljesítményt, a tanulmányi eredményeket. Nagyon bízom benne, hogy hazánk is mihamarabb - követve a szomszédos ország példáját - hasonló döntésre szánja el magát.

Mert egy 7-8 éves gyereknek semmi szüksége az okostelefonra, mégis már az első, vagy második osztályban is szinte minden kisdiák zsebében, táskájában ott lapul a készülék. Szerencsére vannak iskolák, ahol nem engedik meg, hogy a szünetekben elővegyék, de mennyivel egyszerűbb lenne, ha erről központi szabályozás születne. És akkor a gyerekek újra beszélgetnének egymással, játszanának közösen az udvaron. Mert nincs annál szomorúbb látvány, mint amikor egy kupacban ülnek, és mindenki a saját telefonját nyomkodja, ahelyett, hogy a körülötte ülőkkel foglalkozna. Nem szabadna hagyni, hogy a társas kapcsolatok áthelyeződjenek az online térbe, ezért lenne fontos, hogy a telefonok használatát korlátozzák az iskolákban.

