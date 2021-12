- A kamara munkatársaival egy európai uniós védjegyoltalmi kérelmet nyújtottunk be a hivatalos módon, az európai hivatal által működtetett elektronikus felületen. Ezen az oldalon keresztül jött a fizetési értesítés is, minden szükséges adat pontos megadásával. Ezt az összeget be is fizettük, így ezzel elindítottnak tekintettük a védjegyoltalmi eljárást. Majd kb. egy héttel később postai úton kaptam egy levelet, és amikor kinyitottam a borítékot, igen meglepődtem. Az EU védjegyoltalmi hivatalának arculatára nagyon hasonlító, angol nyelvű levél volt a borítékban, 1380 euró befizetését kérték. Ez az összeg majdnem a duplája annak, amit korábban elutaltunk (850 euró volt a közösségi védjegybejelentés díja). Feltűnt, hogy a banki utalási adatok teljesen eltértek attól, ahová korábban befizettük a pénzt. Gyorsan utánanéztem, hogy elment-e az utalásunk, de a bank is megerősítette a tranzakció megtörténtét. Ezután felhívtam a kamarát, elküldtem az ottani munkatársaknak a levelet, hogy nézzék meg, miért küldhette a hivatal. Az ő utánajárásukra derült ki, hogy ez egy átverés.