Pont a Te helyed! – És a Tiéd is?

Az elmúlt 25 év során a PENNY nemcsak vállalatként növekedett. A csapatunk is nőtt – jóval sokszínűbbek lettünk korban és szakmai tapasztalatban. Ez természetesen azzal is jár, hogy munkáltatóként még több felelősséget vállaljunk és még több kihívással nézzünk szembe. Idővel jobban meg tudtuk érteni a csapatunk igényeit, miközben egyéni lehetőségeket is kínáltunk a személyes és szakmai fejlődésre.