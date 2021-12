Az év végi leárazások során jelentős összegeket spórolhatunk meg, ha előrelátók vagyunk és beszerezzük azokat a gépeket és készülékeket, amelyeket néhány hónap múlva lényegesen drágábban kaphatnánk meg. Ennek apropóján összegyűjtöttük, milyen fűnyíró gépet érdemes választani.

A rendszeres fűnyírásnak köszönhetően biztosíthatjuk a gyep egészségét, illetve szépségét. Sőt, a kertben végzett munka bizonyítottan jó hatással van az aktuális hangulatunkra és közérzetünkre.

Elsőként arról kell döntést hoznunk, milyen típusú, illetve meghajtású fűnyíróra van szükségünk. A kereskedelmi kínálatban az elektromos és benzinmotoros változatok mellett akkumulátoros, önműködő és kézi eszközökkel is találkozhatunk.

A mai napig az elektromos fűnyírók tekinthetők a legnépszerűbbnek, hiszen számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek, de mégsem mondható, hogy minden esetben ideális megoldást kínálnak. A legfőbb előnyük az egyszerű használhatóságban és a környezettudatos működésben mutatkozik meg, ráadásul a bekerülési költségük is kifejezetten kedvező a konkurens típusokhoz képest. Nem szabad megfeledkezni azonban arról, hogy az ilyen gépek jellemzően 300 négyzetméter alatti területek nyírására alkalmasak, illetve számolnunk kell az áramvezető kábel által jelentett kellemetlenségekkel is.

A benzinmotoros gépek esetében értelemszerűen nem kell attól tartani, hogy egy óvatlan pillanatban átvágjuk az áramvezető kábelt, hiszen ezek a gépek nem rendelkeznek ilyen tartozékkal. A benzines változatok jellemzően 300 négyzetméternél nagyobb kertek és területek nyírására ideálisak, sőt képesek megbirkózni a megerősödött aljnövényzettel is. Az ilyen gépek önsúlya lényegesen nagyobb lehet, mint az elektromos készülékek esetében, így a mozgatásuk is nagyobb erőkifejtést igényel. Erre kínálnak megoldást az önjáró gépek, amelyek esetében a kerekek meghajtása által lassú előrefelé hajtás segíti a munkát. Az üzemeltetésük és a karbantartásuk több feladatot ró a kerttulajdonosra, mint az elektromos gépek esetében.

Mindenképpen szót érdemelnek az akkumulátoros fűnyíró gépek, amelyek megfelelő alternatívát jelentenek kisebb gondozott területek esetén. Esetükben sem kell áramvezető kábellel bajlódni, így a használatuk kifejezetten kényelmes. Az akkumulátorok üzemideje azonban véges, így gondoskodnunk kell azok megfelelő töltöttségi szintjéről. A nyomatékuk elmarad a kábeles gépekétől, emiatt rendszerint kisebb vágási szélességgel rendelkeznek.

Ha fűnyírót szeretnénk vásárolni, további szempontokat is érdemes figyelembe venni. Fontos tulajdonság a vágási szélesség. Minél nagyobb a kések mérete, annál nagyobb területet vághatunk le azonos idő alatt, ez azonban csak abban az esetben igaz, ha a gép teljesítménye ezt lehetővé teszi. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy nincs minden esetben szükségünk nagy vágási szélességre; a kisméretű kertekben egy kisebb gép jobban irányítható és kényelmesebb használatot tesz lehetővé. Hasznos, ha olyan készüléket választunk, amely esetében a vágási magasság is szabadon állítható. Az olcsóbb készülékek esetében ez rendszerint a kerekek csavarhelyeinek áthelyezésével lehetséges, a magasabb kategóriába tartozó fűnyírók esetében pedig a vágási magasság egy e célra kialakított karral állítható.

Ha tudatos döntést hozunk, biztosak lehetünk benne, hogy a megvásárolt fűnyírót nagy megelégedettséggel használjuk majd.