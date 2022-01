Bár a pandémia alaposan lefölözte a Harkányi Gyógyfürdő 2020. és 2021. évi forgalmát, azért a beléptetett vendégek számából jól látszik, hogy a bizalom és a fürdő megbecsülése a fürdeni vágyók részéről továbbra is töretlen.

– 2019-ben, illetve az azt megelőző években 515–550 ezer főre sikerült feltornázni a korábbi átlagos 400–480 ezer fős éves forgalmat, a járványhelyzet azonban ezt meglehetősen visszavetette. 2020 volt súlyosan érintett, amikor is 260 ezer vendég érkezett a Harkányi Gyógyfürdőbe. 2021-ben már közel 75 ezer fővel többen érkeztek a 2020. évi adatokhoz képest. Az összesen 334 ezres vendéglétszám, azt gondolom, nem lehangoló, főként ha figyelembe vesszük, hogy 273 napig nem üzemelt a fürdő a pandémia miatt, és egy időben a korlátozások is megnehezítették a működést – mondta Marosi András, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. elnök-igazgatója.

Hozzátette, a versenytársakat, illetve az ágazaton belül elért eredményeket nézve sem rosszak a számok, azonban hiába vannak a rossz helyzetben a legjobbak között, a világpiacon elszabaduló energiaárak óriási pofont adtak, nem csak a harkányi fürdőnek, hanem az egész ágazatnak.

– Igyekszünk a fürdő felé irányuló tiszteletre és megbecsülésre a továbbiakban is rászolgálni és fenntartani a vendégeink bizalmát. Nyáron voltak napok, amikor teljes telt ház volt a strandon, ami igazolja az elmondottakat, a fürdőnek viszont óriási szüksége van arra, hogy visszaálljanak a járvány előtt elért vendéglétszámok, és arra is, hogy az új, átadott beruházások ki tudjanak teljesedni, az ide várt célcsoportok megérkezésével, a 2018–2019-es évek forgalmához képest is tudjon fellendülni a látogatószám.

Télen is lehet strandolni, a Harka Vízivilágban minden adott ehhez

Ősszel kezdett működni a Harka Vízivilág, amelyet egyre inkább felfedeznek a vendégek, egyre többen váltanak csak ide szóló Harka-jegyet. A fürdőigazgató elmondta, december 20. és január 20. között az összességében 20 ezres forgalom közel 50 százalékát adta a Harka Vízivilágba érkezők száma, ami jól mutatja, hogy a családok, baráti társaságok, wellness-szolgáltatásokat keresők számára kiváló kikapcsolódási lehetőséget kínál az új részleg.

A fürdő 2020-ban pénzügyi tartalékainak ésszerű felhasználásával tudta stabilitását megőrizni, ugyanakkor 2021-ben nagyon takarékos működés mellett tudott tartalékot képezni a téli hónapokra. A kormányzati intézkedés a nyár elejéig kizárja a lehetőségét a szolgáltatások árainak emelésére, júliustól viszont számítani lehet arra, hogy új jegyár stratégiát vezet be a harkányi gyógyfürdő, többek között a fentebb említett, drasztikusan megemelkedett energiaárak, és a szolgáltatások bővítése okán megemelkedett energiafelhasználás miatt.

Jön az idei szezon újabb attrakciója

Mint arról korábban beszámoltunk, tavaly decemberre elkészült az új, négy medencéből álló kültéri gyermekbirodalom, amely sok élményelemével felhőtlen szórakozást biztosít majd a kicsik számára az idei nyári szezonban. Mivel kültéri medencékről van szó, a terheléses próbaüzemet csak olyan időben végezhetik el, amikor a gyerekeket bele lehet engedni a medencékbe, amelyek között található a legkisebb korosztálynak megfelelő pancsoló, valamint a már nagyobbakhoz illő vízmélységű medence is. Természetesen különböző életkornak megfelelő játékokat építettek be: szimulált vízesés, víz­ágyúk, kis méretű csúszdák szolgálják majd a gyermekek örömteli szórakozását. A szezon kezdetén induló teszt­üzemekre is várják majd a jelentkezőket, az időpont közeledtével a Harkányi Gyógyfürdő honlapján és közösségi oldalán teszik közzé az erről szóló felhívást.