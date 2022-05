Némi kézügyesség, alapvető elektronikai és szerelői tudás, továbbá műszaki előképzettség – ezekre van szükség ahhoz, hogy gépmesterként állhassunk munkába Pécs egyik legmodernebb, 2019-ben átadott üzemében. A BAT legújabb termelőegysége Európa legnagyobb nikotinpárnagyára, az itt készülő termékek szájon át fogyasztható füstmentes megoldások, a teljes termelést külföldön értékesítik.

Ezeket az úgynevezett Modern Oral termékeket előállító gépeket felügyelik a gépmesterek, természetesen azt követően, hogy pár hónapos, igen intenzív betanítási folyamaton vesznek részt. A munkájuk minősége kulcsfontosságú, a vállalat számos külpiacot lát el a baranyai megyeszékhelyen készülő nikotinpárnákkal. A termékportfólió tehát lényegesen túlmutat a hagyományos cigarettákon: a BAT Magyarországon elsőként kezdte el ezeknek a kevésbé káros*, új kategóriás termékeknek előállítását még 2019-ben, igazodva a dohányipar megújulásához.

Az operátorokat, más néven gépellátókat a vágott- és sodródohányokat gyártó Dohány utcai telephelyen foglalkoztatják, ahol – egy közelmúltban lezajlott, nagyvolumenű beruházásnak köszönhetően – szintén bővült a gyártókapacitás. A jelentkezők esetében sem szakirányú végzettség, sem munkahelyi tapasztalat nem elvárás, vállalniuk kell viszont a három műszakos munkarendet.

A több mint 110 éves múltra visszatekintő pécsi dohánygyár fejlesztésére az elmúlt három évtizedben több mint 40 milliárd forintot költött a BAT, ám nem csupán a termelési kapacitásokra: a már említett gyáregység mellett a vállalat Francia, illetve Finn utcai telephelyein is modern, igényes munkakörnyezetet alakítottak ki. A cég célirányos belső tréningekkel, fejlődési és karrierlehetőségekkel támogatja dolgozóit, akik a globális vállalatcsoport nemzetközi működésében is fontos szerepet kapnak. A családi napoknak, karácsonyi buliknak, horgászversenyeknek, focikupáknak és a többi közösségi programnak köszönhetően igazi élménnyé válik a csapat részévé lenni, családias hangulatban megosztani a közös élményeket.

A multikategóriás pécsi gyár nyitott a megváltozott munkaképességű emberek alkalmazására, miközben a rugalmas foglalkoztatási formák sem idegenek a gyakorlatától: a szülési szabadságukról a kismamák például az egyedi igényekre szabott feltételek szerint térhetnek vissza, megtartva a gyest, gyedet, csedet. A vállalat a társadalmi felelősségvállalás területén is aktív, nemrég írtak alá egy támogatói megállapodást a Pécsi Mentőkutyás Egyesülettel. Az új álláslehetőségekről és a jelentkezés módjáról további részletek itt találhatóak.

*A bizonyítékok széles körére alapozva, és feltételezve, hogy teljes mértékben leszoknak a cigarettáról. Ezek a termékek nem kockázatmentesek, és függőséget okoznak.



A cikk megrendelője a BAT Pécsi Dohánygyár Kft.