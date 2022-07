Kamiont is húznak majd az erős emberek a falunapon

Szombaton rendezik meg Oroszlón a hagyományos falunapot, amely az idén minden eddiginél izgalmasabb és látványosabb programot kínál, hiszen a faluház mögötti területen 14 órától ifj. Fekete László kilencszeres világbajnok szervezésében Tiszta Erős Ember Nemzetközi Verseny veszi kezdetét.

Magyarországról, Lengyelországból és Szlovákiából érkeznek a versenyzők, hét csapat méri össze az erejét: többek között traktorgumi forgatásban, kamionhúzásban, betongolyó emelésben, vagy épp súlycipelésben.

– A célom ezeknek a versenyeknek a megrendezésével az, hogy a fiatalok ne forduljanak a szerek felé, hanem dopping nélkül, tisztán tudják megmutatni az erejüket. Sajnos rajtunk kívül senki nem szervez tiszta versenyt az országban. Az általunk – édesapám és általam – szervezett megmérettetéseken doppingtesztet végeznek minden alkalommal, ezzel is bizonyítva a tiszta versengést – mondta ifj. Fekete László főszervező. Hozzátette, bárki, aki szeretné megpróbálni, amit ők csinálnak, szívesen segítenek bárkinek, a fiatalokat is ebbe az irányba szeretnék terelni.

Az oroszlói falunap egyébként már délelőtt, 9 órától elkezdődik a főzőversennyel, ebéd után pedig 13 órától ünnepi szentmisére várják a résztvevőket a katolikus templomba. A gyerekeket légvár és foglalkozások várják a faluház mögötti területen. Mindeközben fellép a Magyarhertelendi Bordalkör, a Komló Csillag Mazsorett Egyesület, Pécs Város Mazsorett Együttese és Tánckara, Papp Attila, a CS.Í.T. zenekar énekese, továbbá lesz birkózó, katonai és repülőgép modell bemutató is.

18 órától a Kredenc Együttes, Annamary, majd Jessy szórakoztatja a közönséget, 21 órától az utcabálon a Mázai Trió adja a talpalávalót. Az esti tűzijátékot 21:30-kor lövik az égre. A programok ingyenesek, mindenkit szeretettel várnak a rendezvényre.

Megújul a műemléki védelem alatt álló kápolna

A 300 lakosú Oroszló az elmúlt években sokat fejlődött, a faluház pályázati forrásból, és önkormányzati önerőből kívülről belülről teljesen megújult. Az épületben található a polgármesteri hivatal, a rendezvényterem és a könyvtár, ezen kívül a tetőtéren 16 férőhelyes szálláshelyet, az alagsorban pedig egy pince klubot alakítottak ki.

Molnár Gábor, Oroszló polgármestere elmondta, legutóbb önerőből egy focipályát alakított ki az önkormányzat, és – az elmúlt évekre visszatekintve – a közvilágítást LED-es lámpákkal korszerűsítették, kamerarendszert telepítettek, a Magyar Falu Programban nyert támogatásból megújult a ravatalozó, Petőfi utcában 500 méter hosszan egy járdaszakasz, a játszótérhez is járdát építettek, most pedig lehetőségük lesz a 13. században épült, műemléki védelem alatt álló temetőkápolna állagmegóvó munkáinak elvégzésére is.

Munkahelyet teremtenek

Az önkormányzat pár évvel ezelőtt 110 gyümölcsfa elültetésére nyert támogatást, amelyhez még 220-at vásároltak. A fák egy része idén termőre fordul, a gyümölcsöket pedig a tervezett üzemben fogják feldolgozni. Erre a Leader program keretében nyert pályázati támogatást az oroszlói önkormányzat. A polgármester elmondta, a gyümölcsfeldolgozót a faluház mögötti önkormányzati épület felújításával fogják létrehozni, és nem csak a helyben megtermett gyümölcsöket, hanem a környező településekről hozottakat is fogadják, és a tervek szerint a gyümölcsleveket, lekvárokat helyben értékesítik majd.

Megújulnak az utak

A Magyar Közút Zrt. a Magyar Falu Programban nyert forrásból felújította az Oroszló és Szentlőrinc közötti utat, és úgy tudjuk, hogy a községen átvezető főút felújítását is tervbe vette a közútkezelő.