Három helyszínen és több kísérőprogrammal várják a borkedvelőket ezen a hétvégén az immár 34. Villányi Vörösbor Fesztiválra. A hivatalos megnyitó pénteken 18 órakor lesz a Rendezvény téren. Bemutatkozik a Villányi Általános Iskola Mazsorett Csoportja és a Villányi Kikerics Óvoda Német Tánccsoportja, majd köszöntőt mond Mayer István, Villány polgármestere és a Villányi Borrenddel együtt megnyitja a rendezvényt. A fő nap ezúttal is a szombat, amikor is párhuzamosan zajlanak majd a különböző programok a Fő tér REDy színpadán, a Rendezvény tér Villányi Franc színpadán, valamint a Diófás téren. A leglátványosabb program, a pincesortól a Rendezvény térig tartó szüreti felvonulás szombaton 14 órakor kezdődik, amely után ünnepélyes hordócsapolást tartanak. A borrendi avatást és a kisbíró köszöntőjét követően a városvezető az idei évben megválasztott Borkirály és Borkirálynő társaságában hordót csapol, és bemutatkoznak a borrendek is.

A Fő téren 11.30-tól a környékbeli települések kulturális csoportjainak bemutatóját láthatja a közönség, a Diófás téren pedig 15 órától az Almamelléki Színjátszó Kör előadásában Kéri Ferenc Lopótök, avagy a Mari nem olyan című parasztkomédiát tekinthetik meg.

A REDy színpadon pénteken 18.30-tól Gájer Bálint, majd 20 órától MESZKA (Meszes Balázs, Punnany Massif hangjának szóló megjelenése) szórakoztat, szombaton 16 órától a Cimbaliband, 18 órától a Planina zenekar (tambura), 19.30-tól a Vivat Bacchus, majd később a Made in B, és a Nihil Chips zenekar koncertezik, de 21 órától egy különleges LED-fény­show-t is láthat a közönség.

A Rendezvény téren pénteken 19 órától a Rudan Joe Band, azt követően a Neoton Família Sztárjai, majd a Bohemian Brass Band zenél, szombaton pedig 19 órától Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar, 21 órától a Bagossy Brothers Company, majd a Brass On The Road várja a közönséget.

A vasárnapi programok mindenki számára ingyenesek, a Diófás téren 10 órától ökumenikus istentiszteletet tartanak, 14.30-tól a Villányi Attitude Balettcsoport tart bemutatót, 15 órakor az Apacuka zenekar várja a kicsiket a színpadhoz, 16.30-tól pedig a Monarchia Operett társulat előadását tekinthetik meg az érdeklődők.

A Vörösbor Fesztivál kísérőprogramjai a Teleki Szakképző Tanpincében, a Helytörténeti Gyűjteményben, a Szoborparkban, a Gál Pince és Bormúzeumban, valamint a Csányi Pincészetben zajlanak majd bemutatókkal, előadásokkal, pincesétákkal, de Traktoros Ördög­árok túrára is jelentkezhetnek a fesztiválozók. Emellett két szakmai program is gazdagítja a rendezvényt: szombaton 17 órától a Diófás téren a Villányi borvidék borászaival beszélget Győrffy Zoltán, a Pécsi Borozó főszerkesztője, szombaton 17 órakor a Rendezvény tér épületének konferenciatermében Horkay András, elismert DipWSET borszakértő kalauzolásával ismerhető meg a borok világa, a borkóstolás alapvető szempontrendszere. A részvétel online regisztrációhoz kötött.

A további részletes programokról a www.villanyiborfesztival.hu, valamint a facebook.com/VillanyVaros oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.







Még válthatóak kedvezményes jegyek

A rendezvényen jegyárusító és beléptető pontok is működnek. Jegyvásárlásra csak az erre kijelölt bejáratoknál van lehetőség. 14 év alatt a belépés ingyenes, azonban a beléptetéskor kötelező a gyermek életkorát igazoló okmány felmutatása. A kétnapos belépőjegy mellé logózott kristálypoharat adnak a szervezők ajándékba. A villányi lakosoknak az elmúlt évekhez hasonlóan idén is ingyenes a belépés, az előzetesen átvett karszalagokkal. Elővételes, kedvezményes jegyvásárlásra a www.jegymester.hu honlapon keresztül, vagy a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában 09.29-ig, munkanapokon 9.00 és 15.30 óra között van lehetőség. 09. 28-án (szerda) 17 óráig biztosítják a jegyvásárlást, és a hivatalban kizárólag kétnapos jegy vásárolható.



Fesztiváljáratok segítik a hazajutást

A fesztiválozók számára megerősített járatokat indít a MÁV Pécs és Villány között kétóránként, a menetrendről a MÁV honlapján lehet tájékozódni. Ezen túlmenően 2022. október 1-jén és október 2-án 1.00 órakor fesztiválvonat indul Villányból Pécs irányába a menetrend szerinti járatok díjszabásával. Emellett fesztiválbusz is közlekedik Pécsről Villányba, illetve Villányból – Siklós és Harkány irányában – Pécsre. A buszok indulásáról az információs pavilonban adnak tájékoztatást a szervezők az érdeklődőknek. A Pécsről induló járatokra a buszon lehet jegyet váltani, a Villányból induló járatokra menetjegy a Rendezvénytér infópavilonjában pénteken és szombaton 22 óráig váltható. A menetjegy ára ezer forint.

Fotós: Zs. K.



Az intézmények fogyasztását optimalizálják, és ahol lehet, fatüzelésű kazánra váltanak

Felkészült a városvezetés a következő időszakra

A városvezetés folyamatosan foglalkozik azzal, hogy az őszi-téli időszakban megemelkedett rezsiköltségeket csökkenteni tudja, illetve egy energiamegtakarító szemléletre váltson át. – A legnagyobb áramfogyasztásunk a közvilágításhoz kapcsolódik, de szerencsére az önkormányzatunk 2021-ben két évre kötött szerződést a szolgáltatásra, ennek köszönhetően 2023 végéig városunkban a jelenlegi áron biztosított a közvilágítás, addig nem okoz jelentős problémát az emelt áramdíj – mondta Mayer István polgármester. Hozzátette, amíg a kormányzati oldalról nem lesz arra vonatkozó döntés, vagy támogatottság, hogy a közvilágításokat korlátozni lehet, addig nem fognak sort keríteni rá, főleg úgy, hogy a jövő év végéig érvényes szerződésük szerint nem emelt áron kapja a város a szolgáltatást. Ezzel együtt több tárgyalást is folytat arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi közvilágítási rendszer korszerűsítésének milyen költsége van. A városvezető elmondta, az intézményeknél optimalizálni tudják a fogyasztást. Például a Sportkörnél a gázkazán helyett a fatüzelésű kazánt fogják üzembe állítani, hiszen rendelkeznek valamennyi tüzelőanyaggal, ami költséghatékonyabbá teszi az épület fenntartását. Az óvodában a gázkazánon kívül van fűtő légkondicionáló és napelem is, utóbbi többet is termel, mint amennyi áramra szükség volt eddig, ezért a klímákkal rá tudnak segíteni a gázfűtésre. A művelődési házban a faaprítékos tüzelésű kazánt újra üzembe fogják állítani, a hivatalnál pedig szintén a napelem és a hűtő-fűtő légkondicionáló adja a megoldást. A Csillagvölgy étterem konyhájánál a legnehezebb a helyzet, mert ott a főzéshez kapcsolódó eszközök többsége gázműködtetésű. Az épületen vannak napelemek, és ott is vannak légkondicionáló berendezések, amellyel a fűtésre rá tudnak segíteni. Hogy mindennek számszerűleg milyen mértékű költségvonzata lesz, azt nagyon nehéz megmondani, hiszen energiamegtakarító üzemre állnak át, tehát már csak a fogyasztási szokásaik megváltoztatásával is kell, hogy valamennyit csökkenjenek a kiadások.

Jól halad a kerékpárút építése Látványosan haladnak a Villány és Villánykövesd között épülő kerékpárút munkálatai. A villánykövesdi és a villányi részről felmerülő pótmunkaigényeket az elmúlt hetekben elfogadták, és mivel a közbeszerzésen nyertes kivitelező ajánlata, valamint a fejlesztésre rendelkezésre álló forrás között volt még valamennyi különbség, ezért erre fedezetet tudtak biztosítani anélkül, hogy bármilyen ráemelési kérelmet kellett volna megfogalmazniuk. A kerékpárút várhatóan október végéig elkészül.