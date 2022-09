Október 1-én indul az országos kampány, melyet csak úgy, mint tavaly az idei évben is komoly érdeklődés kísér. Mit jelent a „LÁTÁS HÓNAPJA” pontosan, és milyen kedvezményeket kínál ennek kapcsán a RAFTING OPTIKA; kérdezem Doszpoth-Nagy Katát, az üzlet tulajdonosát?

-Idén immár 17. alkalommal indul ez az országos kampány, melynek keretében minden korosztálynak lehetősége nyílik, hogy térítésmentesen megvizsgáltathassa látását. Szeretnénk minél több embernek felkelteni az igényét arra, hogy ellenőriztesse szeme egészségét, és látásélességét.Nem győzzük hangoztatni ennek fontosságát, hiszen a külvilágból érkező információk 90%-a a szemünkön keresztül jut el hozzánk. Sajnos sokan nem figyelnek a látásélességükre és megfelelő korrekció hiányában –a tökéletes látás élménye nélkül -élnek ,mely kedvezőtlen hatással van az illető munkateljesítményére, a környezet megismerésére, közérzetére stb.

-Milyen panaszokkal keresik fel Önöket a vásárlók?

-A leggyakoribb panasz a fejfájás, fáradtság, és természetesen a közeli látás romlása40 éves kor körül,ami egy természetes élettani folyamat eredménye. Ezen felül, a sok digitális eszköz használata miatt, szinte minden korosztály jelentkezik valamilyen panasszal. Egészen a kisiskolásoktól az idősebb korosztályig. Hasznosak ezek az eszközök, de sajnos használatuk során a szembe érkező Ultraviola kék fény, nemcsak látásromlásteredményez, hanem az egészségre is káros hatással van. Mindkét üzletünkben egy egyedülálló, világszínvonalú szemvizsgáló eszköz segíti a munkánkat, mellyel 90 másodperc alatt 8 féle vizsgálati módot érhetünk el. Olyan szembetegségek szűrése is lehetőségünk van általa, amiket a hagyományos szemvizsgálati módszerekkel nem lehetséges kimutatni. Fontos megjegyeznem, hogy ezek között van például a magas szemnyomás ( Glaucoma ) is, melynek szűrése rendkívül fontos, mert megléte azesetek 90%-ban nem jár tünetekkel . Ezen felül a vizsgálat során megállapítjuk, hogy az illetőnek szüksége van e valamilyen korrekcióra ( akár szemüvegre , akár kontaktlencsére ) ,mellyel látását és ezzel együtt életminőségét javíthatjuk, A szükséges korrekció meghatározása után,a lencsegyártó cég által biztosított kékfény védelemmel ellátott szemüveglencsékkel lassítani tudjuk a már meglévő látásromlás folyamatát, és panasz mentesíthető a monitor,telefon használat.

- Milyen plusz szolgáltatásokkal, és akciókkal várják az önökhöz érkező érdeklődőket?

-A kampány ideje alatt szemfenék vizsgálatot is végzünk és a fent említett komplex látásszűrést térítésmentesen végezzük el.KISGYERMEKEK SZÁMÁRA is végzünk LÁTÁSVIZSGÁLATOT. Emellett minden kisgyermeknek,akinek szemüvegre van szüksége egy keretet adunk ajándékba.

Aki úgy érzi, hogy látása nem kielégítő, bármilyen problémája merül fel vele kapcsolatban, aki egy évnél régebben ellenőriztette szemét, vagy csak egyszerűen kíváncsi, keressen fel bennünket. Foglalhat időpontot az alábbi telefonszámokon, vagy honlapunkon az időpontfoglaló rendszerben.

RAFTING OPTIKA Pécs, Megyeri út 76. Pécs Pláza Tel.:06-70/674-2600 Pécs, Citrom utca 2-6.szám aTel.:06-72/222-890 www.raftingoptika.hu