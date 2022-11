A villányi önkormányzat közművesített építési telkeket tervez létrehozni a Villányban letelepedni szándékozók számára, hiszen arra törekszik, hogy aki itt szeretne családot alapítani, annak legyen kínálat akár új lakásokból, akár családi házak építésére alkalmas telkekből. Az új lakóövezetet a Wesselényi utca és az elkerülőút közötti tömbben szeretnék kialakítani, ahol körülbelül 20-25 családi ház építésére ideális telket kínálnak majd, és a 800-1000 négyzetméteres parcellák mellett lennének nagyobb 2-3000 négyzetméteres telkek is, ahol 5-6 társasház is épülhetne. Ezekből ugyanis éppúgy hiány van Villányban, mint a családi ház építésére alkalmas telkekből.

Mayer István, Villány polgármestere elmondta, ez a fejlesztés az önkormányzat teljesen önerős kezdeményezése, és azt már most érzékelik, hogy óriási az igény az új építési telkekre, lakásokra, családi házakra.

– Folyamatosan érdeklődnek nálunk, akár társasház építési telkek, akár családi házas építési telkek iránt, hogy mikor lehet majd vásárolni, mikor tudjuk kijelölni ezeket a telkeket, illetve ehhez kapcsolódóan a közműfejlesztések körülbelül milyen időtávon belül készülnek el. A legjobb tudásunk szerint igyekszünk folyamatosan tájékoztatni az érdeklődőket. Azon dolgozunk, hogy még ez év végéig lefixáljuk a fejlesztés elképzeléseit, hogy a szükséges megállapodásokat is minél előbb megköthessük. Jövő év elejére várhatóan elkészülnek azok a látványtervek, amelyekkel már a vásárolni szándékozók számára az elképzeléseinket be tudjuk mutatni. Emellett lefektetjük azokat a kereteket is, hogy a leendő tulajdonosnak milyen építési szabályokat kell majd betartania, ha építkezni szeretne – fogalmazott a városvezető.

Hozzátette, továbbra is az a cél, hogy jövő év végére kijelölt parcellákat tudjanak átadni a vásárlóknak, az ezt követő egy-másfél éven belül pedig megvalósulhassanak azok a közfejlesztések, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az építkezések, illetve majd aztán a használatbavételek meg tudjanak történni. A társasházak és a családi házak számára kialakított építési telkek mellett egy játszóteret is terveznének építeni a területre, amely a lokális lakóparki igényeket tudná kiszolgálni.

– Ha nem történik olyan változtatás, ami felül kell hogy írja ezt az elképzelést, akkor még egy ilyen kis fejlesztéssel is szeretnénk csábítóvá tenni majd ezt a területet, hogy azok, akik odaköltöznek, kisgyermeket vállalnak, ezen a területen is megtalálják a kikapcsolódási lehetőséget – mondta Mayer István.

Az óvoda udvarának látványtervei

Forrás: Önkormányzat

Tovább fejlesztik az intézményeiket: megújul az óvoda udvara, új bölcsőde épülne

Egy új bölcsőde kialakítására pályázott az önkormányzat az Európai Unió nyújtotta Helyreállítási Alapnál. Bár jelenleg is működik az óvodában egy minibölcsőde, a projekt keretében a régi óvodaépület helyén egy teljesen új építésű, kétcsoportos (2 x 14 férőhelyes) bölcsődét szeretne létrehozni az önkormányzat. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, viszont nem a megpályázott összeggel kapott támogatást a tervezett projekt, amely ellen az önkormányzat kifogást is emelt, és amit a döntéshozók el is fogadtak. A további teendőkről folyamatosan érdeklődik az önkormányzat. A Villányi Kikerics Óvoda fejlesztésére egyébként – mint arról lapunkban beszámoltunk – épp a napokban nyert 200 millió forintot az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében. A beruházás során az óvoda udvarának játszóterét bővítik: a lépcsősen beépített teraszokra vizes játszótér, dombmászófal, növényládák közé ékelt kis padok kerülnek, és egy melléképületet is terveznek ide, amely helyet biztosítana az intézmény többfunkciós helyiségének. A kétszintes épület alsó szintjére egy játszóteret terveznek beltéri mászóvárral, az emeleten pedig egy olyan helyiséget alakítanak ki a nevelők és a gyermekek számára, ahol nyugodt körülmények között folytathatnák az egyéni fejlesztő órákat.